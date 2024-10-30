ارتفاع تبني العملات المشفرة في أفريقيا: التفاصيل

كشف تقرير من منصة تداول العملات الرقمية Bitget عن نمو ملحوظ في تبني العملات المشفرة في أفريقيا، حيث ازدادت مجتمعات الكريبتو على التيليغرام بنسبة 189٪ منذ بداية 2023.

وتُظهر النتائج انتقالا في تبني العملات الرقمية من الأسواق الغربية إلى الاقتصادات الناشئة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسكانية.

تأثير الشباب والبنية الديموغرافية:

أفاد التقرير بأن معظم مستخدمي العملات المشفرة في أفريقيا هم من الشباب، حيث يزيد عدد مستخدمي مجتمعات التيليغرام المرتبطة بالعملات المشفرة عن 3 مليون شخص، يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عام أكثر من 56٪ منهم.

وقد ساعد عدم الاستقرار الاقتصادي، وضعف الخدمات المصرفية، وشريحة الشباب المتنامية في تعزيز انتشار العملات الرقمية.

توسع عالمي واهتمام بالعملات الرقمية في الأسواق الناشئة:

في أوروبا الشرقية، تبرز أوكرانيا كأحد الأسواق الصاعدة، مع زيادة الطلب على العملات الرقمية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تتوقع Bitget أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة في المنطقة إلى 34 مليون مستخدم بحلول 2025.

وفي آسيا، يشكل المستثمرون الشباب نسبة كبيرة من المستخدمين، وخاصة في جنوب شرق آسيا، التي شهدت زيادة 216٪ في أعدادهم خلال 2024.

في المقابل، تبدي أوروبا الغربية نمو محدود في هذا المجال بسبب القيود التنظيمية ونضج السوق، إذ لم تتجاوز نسبة نمو مجتمعات التيليغرام الخاصة بالكريبتو سوى بنسبة 11٪ خلال فترة الدراسة.

يشير ذات التقرير إلى أن جيل الألفية يمثل أكبر مجموعة ديموغرافية بين مستخدمي العملات المشفرة عالميا.

ويتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي العملات الرقمية في أفريقيا إلى 54 مليون بحلول 2025، بفضل تقدم تقنيات الهاتف المحمول وتزايد استخدام التيليغرام، الذي يستقطب شهريا نحو 900 مليون مستخدم نشط.

وتلعب هذه المنصة دور رئيسي في توسيع مجتمع العملات الرقمية في الأسواق الناشئة، حيث توفر الخصوصية والأدوات اللازمة للتواصل المجتمعي.

رغم شعبية التيليغرام بين المتداولين، إلا أن المنصة تصدرت قائمة المنصات التي تشهد احتيالات مالية، حيث كشف استطلاع أن 60٪ من المتداولين تعرضوا لعمليات احتيال عبر التيليغرام.

تجذب المنصة المتداولين بفضل ميزات الخصوصية، إلا أن هذه الخصائص تجعلها بيئة خصبة للمحتالين.

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