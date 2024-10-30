عملة البيتكوين تقترب من تحقيق أعلى مستوياتها التاريخية وارتفاع ملحوظ في سعر عملة SUI

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال الساعات 24 الماضية، ليصبح سعر العملة على مقربة من تجاوز أعلى مستوى له في مارس الماضي عند 73,740 دولار.

ارتفعت عدة عملات رقمية بديلة أيضا، حيث سجلت عملة DOGE صعود بنسبة 5٪، بينما حققت SHIB وLINK وADA مكاسب بنحو 3٪.

سعر البيتكوين يقترب من ذروته السابقة:

حققت عملة البيتكوين أداء قوي في الأيام الأخيرة ويأتي ذلك مباشرة بعد انخفاض سعرها إلى 65,500 دولار بفعل شائعات حول شركة التيثر.

مع بداية الأسبوع، تمكنت العملة من تجاوز مستوى 70,000 دولار، واستمرت العملة في الصعود لتسجل 73,600 دولار على منصة Bitstamp، مقتربة بذلك من أعلى مستوياتها التاريخية بفارق 150 دولار فقط.

رغم التراجع الطفيف في السعر، أدى الارتفاع اليومي بنسبة 2٪ إلى رفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.43 تريليون دولار، وزيادة هيمنتها على السوق إلى أكثر من 56٪.

في سياق متصل، شهدت العملات الرقمية البديلة أداء إيجابي، حيث سجلت العملة الرقمية SUI أكبر نسبة ارتفاع بواقع 12٪، مما دفع قيمتها إلى أكثر من 2 دولار.

كما ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة 2٪ ليقترب من 2700 دولار، وحققت كل من عملة TRX وSHIB وLINK مكاسب ملحوظة.

رغم بعض الانخفاضات في أسعار عملات مثل KAS وBNB وSOL، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بواقع 80 مليار دولار، لتصل إلى 2.55 تريليون دولار، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ عدة أشهر.

اقرأ أيضا:

شركة OKX تختار بنك “ستاندرد تشارترد” كوصي لخدمات الكريبتو المؤسساتي

الرئيس التنفيذي لشركة “Consensys” يعلق على عمليات التسريح الجماعية

