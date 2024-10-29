شركة OKX تختار بنك "ستاندرد تشارترد" كوصي لخدمات الكريبتو المؤسساتية

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة “OKX”، اختيارها لبنك “ستاندرد تشارترد” كوصي خارجي على أصولها المؤسساتية عالميا، مما يعزز خدمات الحفظ والأمان لعملائها المؤسسات.

يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرة المصرفية العالمية لبنك “ستاندرد تشارترد” وممارساتها المتقدمة في إدارة المخاطر.

تعزيز الأمان المؤسساتي:

تسعى شركة “OKX” من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدمات حراسة آمنة ملتزمة بمعايير الامتثال.

علّقت “مارغريت هاروود جونز”، رئيسة التمويل العالمي في “ستاندرد تشارترد”، قائلة:

يتيح لنا هذا التعاون تقديم ضمانات أمنية للمستثمرين المؤسسات في قطاع العملات المشفرة المتنامي.

تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على حلول الحفظ من جهات خارجية بين المؤسسات، وهو ما أبرزه تقرير حديث من “Economist Impact”، بتكليف من OKX، حيث أشار إلى أن 80% من صناديق التحوط الرقمية تستخدم أمناء خارجيين لضمان الأمان.

وأوضح “لينيكس لاي”، الرئيس التجاري العالمي في OKX، أن الخبرة المصرفية لبنك “ستاندرد تشارترد” تضيف مزيد من الثقة لدى العملاء المؤسسات في إدارة أصولهم الرقمية، مشيرا إلى التزام OKX بتوسيع خدماتها المبتكرة في مجال الكريبتو.

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