الرئيس التنفيذي لشركة Consensys يعلق على عمليات التسريح الجماعية

أعلنت شركة “Consensys”، المطورة للعديد من التطبيقات الداعمة لشركة الايثيريوم، عن قرارها بتسريح 20% من قوتها العاملة، أي أكثر من 160 موظف.

وصف “جوزيف لوبين” الرئيس التنفيذي هذه الخطوة بأنها قرار صعب ولكنه حكيم، مؤكدا أن خفض عدد الموظفين يهدف إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

دعم الموظفين المتأثرين:

أكد “لوبين” أن الشركة ستقدم حزم تعويضات سخية وخدمات إعادة التوظيف وفوائد الرعاية الصحية للموظفين المفصولين.

تواجه “Consensys” أيضا تحديات قانونية، حيث تخوض نزاع مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

وقد تم رفض دعواها القضائية ضد هيئة SEC في سبتمبر الماضي، مما يضيف ضغط إضافي على الشركة في سياق مواجهة دعاوى مرتبطة بمحفظة MetaMask.

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