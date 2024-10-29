ما نسبته 99% من حاملي البيتكوين يحققون أرباح بعد اقتراب البيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق

تقترب البيتكوين من تحقيق مستوى قياسي جديد.

الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة الأرباح بين حاملي البيتكوين إلى 99%.

ارتفع سعر البيتكوين إلى 71,400 دولار بزيادة يومية بلغت 4.2%، ما جعل سعر العملة يقترب من أعلى مستوى تاريخي عند 73,835 دولار، والذي سجلته عملة البيتكوين في مارس 2024.

توقعات إيجابية لشهر نوفمبر:

مع بقاء يومين على نهاية الشهر، يترقب المحللون والتجار استمرار الزخم الصعودي، مشيرين إلى احتمال تحقيق قفزات إضافية في نوفمبر، الذي يُطلق عليه “Moon-vember” كتوقعات بمكاسب إضافية.

وقد دعم هذا الاتجاه تاريخيا الأداء الصعودي للبيتكوين في هذا الشهر، مترافقا مع توقعات متفائلة لسوق العملات البديلة.

أظهرت بيانات “IntoTheBlock” أن مستويات الربحية الحالية لحاملي البيتكوين مشابهة لما كانت عليه في يونيو، ولكن هذه المرة يترقب المستثمرون تحقيق اختراق فعلي.

وبلغ حجم التداول 47.75 مليار دولار، بزيادة كبيرة في النشاط تعكس دخول مستثمرين جدد إلى السوق، مما يعزز المعنويات الإيجابية حول أداء البيتكوين.

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