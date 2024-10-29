بعد الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين: ماهو وضع نشاط تعدين البيتكوين؟

شهد سعر البيتكوين انخفاض دون حاجز 70,000 دولار لأكثر من أربعة أشهر، رغم توقعات الشهر الماضي بانتعاش السعر.

يشير محللون من “CryptoQuant” إلى أن مؤشر موقف المعدنون (MPI) قد يعزز من فرص ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

سعر البيتكوين والمعدنون:

يتولى معدنو البيتكوين التحقق من المعاملات وإضافة كتل جديدة للشبكة، ما يتطلب تجهيزات تقنية متقدمة.

قبل حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين، حيث تتناقص مكافآت الكتل، يعمد المعدنون عادة إلى بيع جزء من حيازاتهم لتغطية تكاليف التشغيل.

بعد الانقسام الأخير في أبريل والذي خفض مكافأة الكتل من 6.25 إلى 3.125 BTC، تزايدت عمليات الاحتفاظ بالبيتكوين، كما هو الحال مع “Marathon Digital”، مما يعكس الثقة المتزايدة في احتمالية الارتفاعات السعرية مستقبلا.

وفقا لتحليل “CryptoQuant”، فإن تحسن مؤشر MPI من مستويات منخفضة تاريخيا غالبا ما يسبق ارتفاعات ملحوظة في سعر البيتكوين.

يتزامن ذلك مع تزايد المعاملات على الشبكة، ما يعزز الآمال بارتفاع الأسعار.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند مستوى 68,800 دولار، بزيادة طفيفة بلغت 1.58% خلال الساعات 24 الماضية، فيما يستمر الترقب لتحقيق قمة سعرية جديدة للبيتكوين قريبا.

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