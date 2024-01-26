ما مقدار البيتكوين الخارج من صناديق GBTC في الأيام السبعة الماضية؟

تناولنا على موقع بيتكوين العرب عمليات البيع العديدة التي جرت من طرف صندوق ETF البيتكوين (GBTC) وهو ما جعل العديد من المحللين يرون فيه سبب مباشر في تراجع سعر البيتكوين.

ففي الأسبوع الماضي، شهد صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) تدفقات خارجية ملحوظة، مع تسجيل نسبة انخفاض بلغت 15% في مخزون البيتكوين (BTC).

هذا التطور يأتي في أعقاب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على تحويل GBTC إلى صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF).

الانخفاض المستمر في ممتلكات GBTC من البيتكوين يعكس توجه نحو عمليات السحب المتسارعة.

وفقا لبيانات من “CryptoQuant”، تعرض الصندوق لخسارة تتجاوز 95,600 بيتكوين منذ تداوله في 11 يناير.

وقد سُجل الصندوق أعلى التدفقات الخارجية في أيام 16، 18، 22، 23 و24 يناير، مع تسجيل عمليات سحب كبيرة.

من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى أن مخزون البيتكوين لدى الصناديق الثمانية الأخرى للبيتكوين ETF يشهد ارتفاع، مع زيادة حيازات البيتكوين بأكثر من 110,000 بيتكوين منذ الإطلاق.

يُظهر هذا تناقضا ملحوظ في اتجاهات السوق.

تعكس هذه الديناميكيات قلق “كي يونغ جو”، مؤسس “CryptoQuant”، حول استمرار هذا الاتجاه النزولي لمخزون البيتكوين الخاص بـ GBTC حتى منتصف مارس، مما يثير التساؤلات حول خططهم المستقبلية.

في بداية العام، كانت قيمة مخزون GBTC تقدر بحوالي 25 مليار دولار (619,162 بيتكوين).

ومع تعرضها لتدفقات خارجية تقارب 4 مليار دولار، يبقى ما يقرب من 21 مليار دولار من الأسهم بحاجة إلى التصفية.

يتوقع المحللون أن يؤدي هذا إلى ضغط بيعي على سعر البيتكوين، مما قد يؤدي إلى انخفاضه.

يعارض “مايك نوفوغراتز”، مؤسس “جالاكسي ديجيتال” هذا الرأي، مؤكدا أن المستثمرين قد يتحولون في نهاية المطاف إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، مما قد يعزز سعر البيتكوين.

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