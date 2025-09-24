سعر الغاز الطبيعي يؤجل الهبوط-توقعات اليوم 24-9-2025

لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن بتداولات يوم أمس ليحافظ على تذبذبه ضمن المسار الصاعد باستقراره فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 24540.00 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به للاستقرار دون الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 24810.00.

قد يستمر السعر بتشكيله لتداولات جانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للحاجز الحالي ومن ثم ليستهدف محطات تاريخية جديدة باندفاعه نحو 24940.00 و25090.00 على التوالي, لابد من التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الإضافي سيجبره على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 24310.00 قبل أي محاولة لتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24540.00 و 24940.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم