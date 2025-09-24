- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستند فوق الدعم-توقعات اليوم 24-9-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-24 05:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قاوم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الضغوط السلبية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ استقراره المتكرر قرب مستوى 199.75 ليحافظ على ثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 198.80.
حاليا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, سيزيد ذلك فرص تفعيله للمسار الصاعد لننتظر تجاوزه للحاجز المستقر عند 200.45 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية باستهدافه لمستوى 201.55 وصولا لمستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز قرب 202.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 199.20 و 201.55
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق