سعر البلاتين يحقق مكاسب كبيرة– توقعات اليوم 24-9-2025

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي محققا بذلك مكاسب كبيرة بملامسته لمستوى 1495.80$ ليشكل بدوره مستوى تاريخي جديد ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي باستقراره قرب 1480.00$.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 1440.00$ للدعم الإضافي لنتوقع بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي مواصلة الارتفاع لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 1515.00$ و1543.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1460.00$ و 1515.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع