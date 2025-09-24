سعر الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 24-9-2025

قاوم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الضغوط السلبية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ استقراره المتكرر قرب مستوى 199.75 ليحافظ على ثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 198.80.

حاليا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, سيزيد ذلك فرص تفعيله للمسار الصاعد لننتظر تجاوزه للحاجز المستقر عند 200.45 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية باستهدافه لمستوى 201.55 وصولا لمستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز قرب 202.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 199.20 و 201.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق