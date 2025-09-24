الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-09-2025

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 03:36AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) مع توقع كسر مستوى الدعم المحوري 4,100$.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 تشمل الأسهم الأمريكية، ، والفوركس.
  • باقات اشتراك احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية متوفرة عبر تيليجرام.

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليستعد السعر بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 4,100$.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

