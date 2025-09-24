سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 24-09-2025

تراجع قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية ، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القادمة.

