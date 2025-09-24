سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بحذر – توقعات اليوم – 24-09-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1.3850، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار هذا المسار الإيجابي، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

