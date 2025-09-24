سعر النفط الخام يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 24-09-2025

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية تصحيحية صاعدة قوية، وهو ما يمد السعر بزخم إيجابي يعزز من محاولاته للتعافي.

لكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من قوة تقدم السعر على المدى القريب ويزيد من فرص تعرضه لبعض الارتدادات التصحيحية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل