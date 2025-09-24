الاقتصاد

سعر الذهب يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 01:40AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول السعر تصريف بعض التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

 

ويظل الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير مع تداولات الذهب بمحاذاة خط ميل داعم، بالإضافة إلى استمرار الضغط الإيجابي الناتج من بقائه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة.

 

