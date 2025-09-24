سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 24-09-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويستمد الزوج دعماً من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل بقاء الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي السابق، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

