شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعيداً عن مستوياتها القياسية عقب تصريحات باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في بورصة شيكاغو على الرغم من تقارير تفيد بأن الصين اتجهت لشراء الصويا من الأرجنتين.



وقال ثلاثة تجار يوم الثلاثاء إن المشترين الصينيين حجزوا ما لا يقل عن 10 شحنات من فول الصويا الأرجنتيني بعد أن ألغت بوينس آيرس يوم الاثنين ضرائب تصدير الحبوب، في خطوة تمثل انتكاسة جديدة للمزارعين الأميركيين الذين خسروا بالفعل سوقهم الأكبر وتعرضوا لأسعار منخفضة.



إجراء الأرجنتين المؤقت بإلغاء الضرائب يعزز تنافسية صادراتها من فول الصويا، الأمر الذي دفع التجار إلى الإسراع في تأمين شحنات مخصصة لمخزونات الربع الرابع في الصين، وهي فترة كانت تهيمن عليها عادة الشحنات الأميركية، لكنها الآن باتت متأثرة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وتتألف الشحنات من سفن باناماكس بحمولة 65 ألف طن متري لكل منها، ومن المقرر تسليمها في نوفمبر، بأسعار CFR (تكلفة وتأمين وشحن) عند علاوة تتراوح بين 2.15 و2.30 دولار للبوشل فوق عقد فول الصويا لشهر نوفمبر في بورصة شيكاغو للسلع الزراعية (CBOT) SX25، وفق ما ذكر تاجران على اطلاع مباشر بالصفقات.



وقال أحد التجار إن المشترين الصينيين حجزوا 15 شحنة.



تمثل هذه الصفقات ضربة جديدة للمزارعين الأميركيين، الذين يخسرون مبيعات بمليارات الدولارات من فول الصويا للصين في منتصف موسمهم التسويقي الرئيسي، بينما تجمدت الصادرات نتيجة تعثر المحادثات التجارية مع واشنطن، فيما تدخل الموردون المنافسون في أميركا الجنوبية بقيادة البرازيل لسد الفجوة، بحسب ما ذكره تجار ومحللون.



وقال أحد التجار، طالبًا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام: “هذه الصفقات أُنجزت الليلة الماضية بعد قرار الأرجنتين بشأن ضريبة التصدير. وهذا يعني بوضوح أن الصين لم تعد بحاجة إلى فول الصويا الأميركي”.



وأضاف التجار أن الصين، أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم، لم تشترِ حتى الآن أي شحنات من فول الصويا الأميركي من محصول الخريف.



وفي يوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية، لكن لم يصدر أي تحديث بشأن ملف الزراعة، ما زاد الضغط على عقود فول الصويا الأميركية في شيكاغو Sv1 التي تقترب بالفعل من أدنى مستوياتها في خمس سنوات.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رويترز أن الصين كانت قد أكملت تقريبًا مشترياتها من فول الصويا لشحنات أكتوبر، وحجزت نحو 15% من احتياجاتها لشهر نوفمبر، جميعها من أميركا الجنوبية. وفي مثل هذا الوقت من الأعوام السابقة، كان التجار يقولون إن الصين تشتري عادة ما بين 12 و13 مليون طن من الولايات المتحدة لشحنات تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر.



إعفاء ضريبي مؤقت



قالت الحكومة الأرجنتينية إن تعليق ضريبة تصدير الحبوب مؤقت وسيمتد حتى نهاية أكتوبر، أو حتى تصل قيمة الصادرات المعلنة إلى 7 مليارات دولار، وهو القرار الذي دفع عقود فول الصويا وزيت الصويا في الصين إلى التراجع يوم الثلاثاء.



وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الأكثر نشاطًا لفول الصويا المطحون في بورصة داليان DSMcv1 بنسبة 3.5%، كما هبطت العقود الأكثر نشاطًا لزيت فول الصويا DBYCv1 بالنسبة ذاتها 3.5%.



وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة الاستشارات الزراعية AgRadar في بكين: “الانخفاض في الأسعار جاء أساسًا نتيجة إلغاء الأرجنتين لضرائب تصدير الحبوب يوم أمس، ما جعل الأسعار أكثر جاذبية للمشترين الصينيين في ظل هوامش طحن مربحة”. وأضاف: “لكن تأثير هذا الخبر من المرجح أن يكون قصير الأجل، لأن السياسة ستستمر لشهر واحد تقريبًا، وإجمالي المعروض الأرجنتيني محدود”.



وعادةً ما تفرض الأرجنتين ضريبة تصدير بنسبة 26% على فول الصويا.



يُذكر أن واردات الصين من فول الصويا بلغت مستويات قياسية في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، ما عزز المخزونات، جزئيًا كإجراء وقائي من جانب المشترين ضد أي اضطرابات محتملة في الإمدادات خلال الربع الرابع.



وقال وان تشنغتشي، المحلل في Capital Jingdu Futures: “بالنظر إلى المستقبل، فإن العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها هي المشتريات الفعلية من فول الصويا الأرجنتيني ووصول الشحنات، إلى جانب نتائج المحادثات الأميركية-الصينية وكيف يمكن أن تؤثر على واردات فول الصويا في الربع الرابع وبداية العام المقبل”.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.9% عند 4.26 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 10.12 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.0% إلى 5.20 دولار للبوشل.