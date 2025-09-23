تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-09-2025

شهد سعر عملة ريبل (XRPUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب تميل إلى الصعود على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها والذي يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات المقاومة 2.9528$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.6993$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط