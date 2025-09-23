تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-09-2025

تراجع قليلاً سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 492.40$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 538.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد