هبوط حاد في سعر الإيثريوم بأكثر من 7%

انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع استمرار تقييم الأسواق للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ضوء الخفض الذي نفذه الأسبوع الماضي.



وصرح عضو مجلس محافظي الفيدرالي، "ستيفن ميران،" في خطاب اليوم بالنادي الاقتصادي في نيويورك بضرورة خفض قوي للفائدة بما يقارب 2%، قائلاً إن المستوى الحالي "مشدد بشكل مبالغ فيه" في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.



وفي ذات السياق، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "ألبرتو مُسالم" من أن خفض الأسبوع الماضي كان "خطوة احترازية" وإن المجال لمزيد من الخفض محدود.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزمها فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة "إتش1-بي"، وهو ما أثار مخاوف لدى شركات التقنية والبنوك التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة القادمة من الهند والصين.



يأتي هذا بعد تصريحات أطلقها ترامب أعرب من خلالها عن استغرابه من تولي الكثير من الهنود قيادة الكثير من الشركات الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في تمام الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6598.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7231.