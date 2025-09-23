الذهب يقفز بحوالي 2% ليحقق مستوى تاريخياً جديداً

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية منافسة (إسناد تشغيل مركز الخدمة الهاتفية إلى جهة خارجية) التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 100 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يشمل المشروع إنشاء عدة مقرات لمراكز الخدمة الهاتفية في المملكة العربية السعودية وتجهيزها بشكل متكامل من حيث البنية التحتية والتقنية.

كما يشمل المشروع توفير الأنظمة التقنية وخدمات الدعم الفني والتقني، وخدمات التطوير، وتوفير الكوادر البشرية لمراكز الخدمة الهاتفية وتدريبها، وإدارة العمليات التشغيلية والإدارية للمراكز.

ونوهت الشركة إلى أنه تم ترسية المشروع بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 2 نوفمبر 2025.

وأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، بتاريخ الأول من سبتمبر الحالي، عن ترسية منافسة مشروع الخدمات المدارة لتقنية المعلومات بجامعة طيبة وفروعها، بقيمة 35 مليون ريال.