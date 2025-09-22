عِلم السعودية تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع مصرف الراجحي بقيمة 500 مليون ريال

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والقلق بشأن نقص المعروض من المعدن الصناعي.



وفي الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعادن الصناعية في العالم، أبقى البنك المركزي على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر أيلول، بما يتماشى مع توقعات السوق، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي الرئيسي ثابتاً.



تعكس التثبيتات المستقرة لسعر الإقراض الأساسي (LPR) نهج السلطات الحذر تجاه التيسير النقدي، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الصينية-الأميركية بعض الانفراج، إلى جانب صمود الصادرات وارتفاعات في سوق الأسهم مؤخراً، رغم مؤشرات التباطؤ المحلي وتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو التيسير النقدي.



وجرى تثبيت سعر الإقراض الأساسي لأجل عام عند 3.0% يوم الاثنين، فيما ظل سعر الإقراض الأساسي لأجل خمس سنوات عند 3.5% دون تغيير.



وأظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي شمل 20 مشاركاً في السوق أن جميع المشاركين توقعوا عدم إجراء أي تعديل على كلا السعرين، وذلك على الرغم من موجة البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.



وكان البنك المركزي الصيني قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، الذي أصبح حالياً أداة السياسة الرئيسية، دون تغيير.



وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أغسطس سجلا أضعف وتيرة نمو منذ العام الماضي، ما يبرز التحديات الاقتصادية والتباطؤ في الاقتصاد المحلي.



من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرزا تقدماً بشأن اتفاق يخص تطبيق تيك توك، وإنهما سيلتقيان وجهاً لوجه بعد ستة أسابيع في كوريا الجنوبية لبحث قضايا التجارة والمخدرات غير المشروعة وحرب روسيا في أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، واصل سوق الأسهم الصيني تسجيل ارتفاعات قوية، حيث يحوم مؤشر شنغهاي المركب (.SSEC) قرب أعلى مستوياته في عشرة أعوام.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.98% إلى 1204.5 دولار للأوقية.