تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 22-09-2025

تراجع سعر سهم ساب SAP SE (SAP) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ صوول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

لهذا فتوقعاتنا ت شير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 276.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 248.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط