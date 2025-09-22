سعر سهم أوكلو (OKLO) يسجل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 22-09-2025

تراجع قليلاً سعر سهم ميتا META PLATFORMS, INC (META) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 796.25$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 855$، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 740.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد