استقرار النفط مع توازن المخاوف من روسيا والشرق الأوسط أمام القلق من فائض المعروض

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار تخفيف السياسة النقدية الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ،في طريقها صوب حاجز 3,800 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



ويأتي ذلك في ظل تنامي التوقعات بشأن مسار أكثر تساهلاً لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، خاصة بعد الإشارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور المزيد من الأدلة الحاسمة التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (3,726.68 $) كأعلى مستوى على الإطلاق، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,685.05$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,683,93$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب نسبة 1.1%،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل نشاط عمليات الشراء من المستويات التصحيحية.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ،ارتفاع بنسبة 1.2% ، في خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2024 ، وسط الطلب القوي على المعدن كأفضل استثمار بديل.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.15% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.8 نقطة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي تحت ضغط التوقعات المتزايدة حول المزيد من تخفيضات الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.



الفائدة الأمريكية

•أجرى الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، بخفضها 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مُشيرًا إلى انفتاحه على المزيد من التيسير النقدي.



•يُشير متوسط توقعات الفيدرالي إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025.



•يُظهر متوسط توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن البنك يتجه إلى تنفيذ خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026، مع خفض مماثل متوقع في عام 2027.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 92% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 8%.



•من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يُلقي رئيسه جيروم باول كلمة يوم الثلاثاء، حيث يراقب المستثمرون تعليقاتهم عن كثب بحثًا عن أدلة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.



•كما يركز السوق على صدور بيانات أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على وتيرة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل في بنك يو بي إس "جيوفاني ستونوفو" : أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مع احتمال أن يُشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



وأضاف ستونوفو: وتيرة وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستعتمد كثيرًا على البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في الولايات المتحدة بداية من هذا الأسبوع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 18.9 طن متري،بأكبر زيادة يومية منذ 21 مارس الماضي،ليرتفع الإجمالي إلى 994.56 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 12 أغسطس 2022.



نظرة فنية

