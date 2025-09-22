الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-22 10:48AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • استمر سعر البتكوين في الانخفاض ووصل إلى الدعم عند 112,000$.
  • توقعات توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025.
  • يمكن الاشتراك في توصيات الأسهم الأمريكية، ، الفوركس، وتوصيات VIP عبر تيليجرام.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر البتكوين (BTCUSD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 112,000$، ليستقر عنده محاولاً تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص كثيراً من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا