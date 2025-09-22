- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-22 10:31AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) مكاسب قوية في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي وليفتح له المجال لاستهداف مقاومات جديدة على مداه القريب.
