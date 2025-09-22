تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-09-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) مكاسب قوية في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي وليفتح له المجال لاستهداف مقاومات جديدة على مداه القريب.

