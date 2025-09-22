تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 22-09-2025

بالرغم من محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك مؤخرا للعزم الإيجابي بثباته فوق مستوى 20 إلا أن ذلك يم يؤثر على الثبات السلبي لسعر المؤشر بتذبذبه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.80 ليؤكد بذلك تمسكه بالمسار الهابط المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا عند 97.65.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة تشكيله لموجات هابطة جديدة بهدف الضغط على العائق المستقر عند 97.20 وبكسره سينجح باستهداف المحطات السلبية الإضافية المتمركزة قرب 96.85 و96.30 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.20 و 98.15

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض