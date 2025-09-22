شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-9-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-22 05:30AM UTC
- سعر البلاتين يرتفع بفضل الضغوط الإيجابية والثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55.
- توقعات بالوصول لمستويات 1400.00$ و 1412.00$ ومن ثم 1422.00$ و1435.00$.
- نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1422.00$، وتوقعات السعر لهذا اليوم هي مرتفعة.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر البلاتين الضغوط الإيجابية الناتجة عن ثباته الإيجابي المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 إضافة لتشكيل مستوى 1355.00$ للدعم الإضافي لنلاحظ تفعيله حاليا للهجوم الصاعد بتجاوزه لمستوى 1400.00$ والاستقرار قرب 1412.00$ محققا بذلك لبعض المكاسب المقترحة سابقا.
نشير إلى أن مواصلة تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات الصاعدة لحين الوصول للمحطات الإضافية المستقرة قرب 1422.00$ و1435.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1422.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع