سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاق السلبي-توقعات اليوم 22-9-2025

قدّم سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 200.45 ليجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات التصحيحية السلبية ليستقر من خلالها حاليا قرب 199.55.

نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليقدم بدوره العزم السلبي الإضافي والمطلوب لتأكيد سيطرة الميل التصحيحي الهابط ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الهابط لحين الوصول للمحطات السلبية المستقرة قرب 198.60 و197.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 198.60 و 200.40

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز