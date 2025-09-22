شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاق السلبي-توقعات اليوم 22-9-2025 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 05:31AM UTC
- توقعات سعر الباوند مقابل الين تشير إلى استمرار الإغلاق السلبي والتداولات التصحيحية السلبية.
- تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز من العزم السلبي ويدعم الميل التصحيحي الهابط.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 198.60 و 200.40، مع توقعات بانخفاض السعر وثبات الحاجز.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 200.45 ليجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات التصحيحية السلبية ليستقر من خلالها حاليا قرب 199.55.
نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليقدم بدوره العزم السلبي الإضافي والمطلوب لتأكيد سيطرة الميل التصحيحي الهابط ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الهابط لحين الوصول للمحطات السلبية المستقرة قرب 198.60 و197.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 198.60 و 200.40
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز