سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 22-09-2025

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي المستمر نتيجة بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أعاق محاولات التعافي طيلة الفترة الماضية، ليؤكد بذلك سيطرة البائعين على المدى القريب.

كما نجح السعر في كسر خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وهو ما ضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يمهد الطريق أمام تسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل