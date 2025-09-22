الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 22-09-2025

2025-09-22 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليقترب من مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3,700$، مستفيداً من استمرار حركته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع بقائه متماسكاً بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب ويفتح المجال أمام بعض التراجعات التصحيحية، بهدف جني الأرباح وتصريف هذا التشبع الشرائي قبل استئناف المسار الصاعد من جديد.

 

