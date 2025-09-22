سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 22-09-2025

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليقترب من مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3,700$، مستفيداً من استمرار حركته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع بقائه متماسكاً بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب ويفتح المجال أمام بعض التراجعات التصحيحية، بهدف جني الأرباح وتصريف هذا التشبع الشرائي قبل استئناف المسار الصاعد من جديد.

