سعر سهم الرعاية (MCGS) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 22-09-2025

اكتسى سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (4191) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح في التخلص من الضغط ا لسلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى قوة وصحة هذا الارتفاع من الناحية الفنية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 37.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.96 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد