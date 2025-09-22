سعر المساكن (MASAKEN) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 22-09-2025

شهد سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (8030) مكاسب قوية في آخر جلساته، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يدلل على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وليحاول بدوره التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

وبناءاً على ما سبق فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد