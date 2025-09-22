- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مجموعة إم بي سي (4072) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-21 23:11PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (1321) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم في آخر جلساته بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بذلك تعافيه بشكل كامل ما يعزز من تمديد مكاسبه على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع زيادة تدريجية ملحوظة في احجام التداول.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 114.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 130.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد