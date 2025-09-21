أم القرى للتنمية والإعمار السعودية توقع اتفاقية لبيع قطعتي أرض في مكة المكرمة بقيمة 275 مليون ريال

انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو للسلع وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع والحبوب.



وفي آسيا، طرحت إحدى المطاحن الكورية الجنوبية مناقصة لشراء 30 ألف طن متري من القمح الأميركي، على أن تُحسم يوم الخميس.



وفي أوروبا، قدّرت هيئة FranceAgriMer مخزونات القمح النهائية في فرنسا عند 3.64 مليون طن متري، أي بانخفاض قدره 0.23 مليون طن متري عن تقديرات الشهر الماضي. كما رفعت الهيئة تقديرات صادرات القمح إلى خارج الاتحاد الأوروبي إلى 7.85 مليون طن متري، بزيادة 0.35 مليون طن متري عن التقدير السابق.



أما في أميركا الشمالية، فقد أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن إنتاج القمح الكندي بلغ 36.62 مليون طن متري، بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة بالعام الماضي، وأعلى من توقعات أغسطس البالغة 35.55 مليون طن متري. ويُتوقع أن يصل إنتاج القمح الربيعي إلى 26.608 مليون طن متري، بزيادة 0.3% عن عام 2024، وهو ما يفوق تقديرات أغسطس بنحو 0.6 مليون طن متري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، مما أضاف ضغوطاً على الطلب، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% عند 4.24 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.1% إلى 10.25 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 5.22 دولار للبوشل.