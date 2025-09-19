شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع بقوة عقب اجتماع مثير للبنك المركزي الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك اليابان يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي

•صوّت اثنان من أصل تسع أعضاء لصالح رفع أسعار الفائدة

•بنك اليابان يقرر البدء في بيع صناديق الاستثمار المتداولة

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل



ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في قرابة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،وسط نشاط واضح لعمليات شراء العملة كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ،خاصة بعد اجتماع السياسة النقدية المثير للبنك المركزي الياباني.



تماشيًا مع التوقعات، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي. إلا أن القرار جاء بموافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء فقط، حيث صوّت عضوين لصالح رفع الفائدة، في انقسام غير معتاد أضاف عنصر مفاجأة للأسواق.



كما أعلن بنك اليابان عن بدء بيع حصصه في صناديق الاستثمار المتداولة، في إشارة إلى التوجه نحو التراجع التدريجي عن السياسة النقدية فائقة التيسير، والتخلص من بقايا برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لسنوات طويلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.55% إلى (147.20¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (147.99¥)، و سجل أعلى مستوى عند (148.11¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في قرابة أسبوعين عند 148.27 ينات ، بفعل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية من مستويات منخفضة بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



البنك المركزي الياباني

تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية ، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.50% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



البنك المركزي الياباني يُثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير



وجاء القرار بموافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء يشكلون مجلس إدارة بنك اليابان، في حين صوّت عضوان لصالح رفع الفائدة، وهو انقسام نادر أضاف عنصر مفاجأة للأسواق المالية العالمية.



وفى الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى منذ قليل، قرر بنك اليابان بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بمعدل سنوي يبلغ حوالي 330 مليار ين.كما قرر بيع صناديق الاستثمار العقاري بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 5 مليارات ين.



إعلان البنك البدء فى بيع الأصول المالية يعتبر إشارة واضحة إلى التوجه نحو التراجع التدريجي عن السياسة النقدية فائقة التيسير، والتخلص من بقايا برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لسنوات طويلة.



بيان السياسة النقدية

في تحديثه لبيان السياسة النقدية قال بنك اليابان أنه من المتوقع أن يركد التضخم الأساسي في اليابان بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، ولكنه سيتسارع تدريجيًا بعد ذلك.



وأضاف البنك : أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الياباني بسبب تأثير السياسات التجارية على النمو العالمي، ولكنه سيعاود التسارع.



وأوضح البنك : أنه قرر بالإجماع، بيع هذه الأصول في السوق وفقًا للمبادئ الأساسية للتخلص منها، والتي تشمل مبدأ تجنب إحداث آثار مزعزعة للاستقرار في الأسواق المالية.



الفائدة اليابانية

•عقب الاجتماع ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر المقبل إلى فوق 75%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



كازو أويدا

يتحدث بعد قيل محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" حول نتائج اجتماع السياسة النقدية ، ومن المتوقع أن تتضمن تعليقاته المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة اليابانية على مدار هذا العام.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 19-09-2025