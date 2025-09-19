سعر النفط خام برنت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-09-2025

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة سريعة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر حادة شهدها أمس، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بتحركاته اللحظية، وذلك بعد وصوله لمستوى 0.5880 والذي كان مستهدفنا الأخير للزوج.