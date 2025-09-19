الاقتصاد

سعر الفضة يشهد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 19-09-2025

2025-09-19 03:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى اللحظي، ما يشير إلى حجم الزخم السلبي الكبير المحيط بالزوج، خاصة مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعميق خسائره في الفترة القادمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

