سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 03:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 1.3800، فعند تلك المنطقة يتزامن ملامسته مع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى اللحظي، ومدعوماً في الوقت نفسه من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يضع الزوج في مرحلة مفصلية يعتمد عليها في تحديد الاتجاه القادم على المدى القريب.

