سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 19-09-2025

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، بالإضافة إلى تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يشكل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.