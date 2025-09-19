الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 19-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-19 02:09AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • يحاول سعر البتكوين (BTCUSD) تصريف تشبعه الشرائي واكتساب زخم إيجابي لتأكيد اختراق مستوى المقاومة 117,000$.
  • البتكوين مدعوم بالبقاء أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعزز فرص تعافيه.
  • الاتجاه التصحيحي الصاعد مستمر على المدى القصير، مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم له

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسمت تحركات سعر البتكوين (BTCUSD) بالتذبذب على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك في محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي وتأكيد اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي السعر لتصريف بعض التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات سلبية منها.

 

مع ذلك لا يزال البتكوين يجد دعماً إيجابياً من خلال بقائه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز فرص تعافيه، ويُضاف إلى ذلك سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

