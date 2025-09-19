الاقتصاد

سعر النفط الخام يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025 1/2
  • سعر النفط الخام يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 01:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم بروج بي ال سي (BOROUGE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 2.59 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 2.48 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا