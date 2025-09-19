سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-09-2025

انخفض سعر سهم سالك (SALIK) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط ميل فرعي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 6.60 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 5.90 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط