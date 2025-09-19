الاقتصاد

سعر سهم سالك (SALIK) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم سالك (SALIK) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-09-2025 1/2
  • سعر سهم سالك (SALIK) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم سالك (SALIK) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 01:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم ديوا (DEWA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 2.80 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 2.65 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا