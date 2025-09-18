الإعادة السعودية تحدد موعد اجتماع الجمعية العامة لمناقشة زيادة رأسمالها بمنح أسهم مجانية

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 9 أكتوبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 1.16 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، بزيادة نسبته 46.6%.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 539.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة، عن طريق أسهم منحة بواقع 4 أسهم لكل 9 أسهم، ما يمثل نسبة 44.44% من الزيادة في رأسمال الشركة.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وبينت الشركة أنه ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 17 نوفمبر 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقًا لتقديره.

وسيتم تخصيص 2.5 مليون سهم إضافي، بما يمثل زيادة 2.16% من رأسمال الشركة بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاَ لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.