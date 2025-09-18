إعمار العقارية تبحث فرص شراكة استراتيجية في الهند وتستبعد بيع حصتها

أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) أنها ستستثمر 5 مليارات دولار في شركة إنتل (Intel) بموجب اتفاق لتطوير مشترك لرقائق مراكز البيانات والحواسيب، في خطوة وُصفت بالتاريخية لدعم الشركة التي تعاني من أزمة، والتي حصلت الشهر الماضي على استثمار من الحكومة الأميركية.



وقالت إنفيديا في بيانها إن الاستثمار سيتم عند سعر 23.28 دولار للسهم. وقفزت أسهم إنتل بنسبة 28% إلى نحو 32 دولارًا للسهم فور صدور الخبر.



وصرّح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: "هذا التعاون التاريخي يربط بشكل وثيق منظومة الذكاء الاصطناعي والحوسبة المسرَّعة الخاصة بإنفيديا مع وحدات المعالجة المركزية x86 الواسعة الانتشار لدى إنتل – إنه اندماج بين منصتين عالميتين من الطراز الأول. معًا، سنوسع أنظمتنا البيئية ونضع الأساس للجيل القادم من الحوسبة."



بهذا، تنضم إنفيديا إلى سوفت بنك والحكومة الأميركية في دعم خطة إنتل لإعادة الهيكلة.



وكانت أسهم إنتل قد هبطت في وقت سابق من العام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، لكنها استعادت الزخم بعد أن حصلت على دعم مباشر من إدارة ترامب في أغسطس، حيث استحوذت الحكومة الأميركية على حصة قدرها 10% من الشركة.



وقالت كوش ديساي، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان يوم الخميس إن الشراكة تمثل "إنجازًا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الأميركية".



كما استثمرت سوفت بنك 2 مليار دولار في إنتل خلال أغسطس، بينما ضخت الحكومة الأميركية 8.9 مليار دولار مقابل 433.3 مليون سهم، وهي حصة تبلغ قيمتها الآن نحو 13.4 مليار دولار بعد ارتفاع السهم إلى حوالي 31 دولارًا.



لكن المحلل كريس كاسو من "وولف ريسيرش" أشار إلى أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان التعاون يحمل بعدًا سياسيًا رمزيًا فقط أم أنه بداية لشراكة أوسع ستعود بالفائدة الأكبر على إنتل، مضيفًا أن المسألة الأبرز هي ما إذا كانت إنفيديا ستنتج رقائقها بالفعل في مصانع إنتل.



ويخضع الاستثمار لموافقات تنظيمية، ولا يبدو أنه يتضمن تصنيع رقائق إنفيديا في مسابك إنتل. ومن المقرر أن يعقد كل من هوانغ والرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان مؤتمرًا صحفيًا حول الصفقة في الساعة الواحدة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.



وبحسب البيان، ستتولى إنتل إنتاج وحدات المعالجة المركزية x86 لاستخدامها في منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا. وعلى صعيد الحواسيب الشخصية، ستنتج إنتل أنظمة على شريحة (SoC) تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات RTX من إنفيديا لتشغيل الحواسيب.



وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 3% في تعاملات صباح الخميس، بينما تتوسط الشركة في مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين للحصول على موافقة لبيع رقائق أقل تطورًا في الصين.



أما أسهم إنتل، فهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء يومي لها منذ أكتوبر 1987، حين ارتفعت آنذاك بنسبة 26.4%.