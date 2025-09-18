الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 11:48AM UTC

استقر سعر عملة لايت كوين LITECOINLTC (LTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، تحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 112.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 121.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

